Жителей Подмосковья призывают не трогать птенцов-слетков

В начале июня у птиц наступает гнездовой период. В это время они

откладывают и насиживают яйца, выкармливают вылупившихся птенцов.

В парках Подмосковья уже слышен писк писк крылатой детворы. Местные жители часто находят птенцов в лесах и даже на улицах, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Птенцов, которые покидают гнездовья, орнитологи называют слетками. Малыши ещё только учатся летать, но делают это пока неумело, поэтому часто становятся добычей животных.

Специалисты призывают людей не трогать слетков, если они не травмированы или не сидят на проезжей части. Это может привести к их гибели, напомнили в пресс-службе ГКУ МО "Мособллес".

Пернатые родители всё видят

По словам специалистов, родители птенцов следят за своими малышами. Они не теряют из виду даже если те выпали из гнезда, и продолжают кормить их.

Выкормить птенца в домашних условиях практически невозможно. Это связано с тем, что в природе родители кормят их каждые 20 минут.

Если же птенец выжил, он будет меньше и слабее, чем его сородичи. Из-за плохо развившегося оперения пернатые плохо летают и не умеют охотиться.

Выпавшего из гнезда птенца можно попробовать вернуть обратно.

Воробьи, скворцы, синицы не чувствуют запаха и от того, что птенцов брал в руки человека, не бросят своих малышей.

Если у птенца травма, то его следует отнести специалисту.

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