Столичный регион заполонили испанские рыжие слизни. Однако москвичам не стоит беспокоиться, эти брюхоногие моллюски не опасны, пояснил биолог Роман Хряпин.
"Кроме своего размера и яркой внешности, они ничем не примечательны. Слизни для человека в принципе неопасны, если только их не съесть, засунуть в рот или облизать пальцы после того, как потрогать", — пояснил он.
Испанские рыжие слизни не кусаются и не переносят никаких паразитов. Однако они могут помешать огородникам, которые выращивают на своём участке сочные травянистые растения, добавил специалист.
Эксперт посоветовал дачникам пересмотреть концентрацию средств для борьбы с обычными моллюсками в большую сторону, сообщает сайт "Москва 24".
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