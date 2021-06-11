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В Москве завелись испанские слизни. Они опасны?

Россия » Центр

Столичный регион заполонили испанские рыжие слизни. Однако москвичам не стоит беспокоиться, эти брюхоногие моллюски не опасны, пояснил биолог Роман Хряпин.

"Кроме своего размера и яркой внешности, они ничем не примечательны. Слизни для человека в принципе неопасны, если только их не съесть, засунуть в рот или облизать пальцы после того, как потрогать", — пояснил он.

Испанские рыжие слизни не кусаются и не переносят никаких паразитов. Однако они могут помешать огородникам, которые выращивают на своём участке сочные травянистые растения, добавил специалист.

Эксперт посоветовал дачникам пересмотреть концентрацию средств для борьбы с обычными моллюсками в большую сторону, сообщает сайт "Москва 24".

 

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Испанские слизни. Телеканал НТВ // TV эфиры #5
Автор: Снежана Шахова
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