Собянин заявил об агрессивном наступлении COVID-19 на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, пандемия наступает агрессивно.

Ранее сообщалось, что в последние дни в Москве наблюдается резкое увеличение количества выявленных заболевших. 9 июня в столице зафиксировано 4 124 случая, 10 июня — 5 245, 11 июня — 5 853.

По словам Собянина, кроме увеличения количества COVID-19, ухудшается тяжесть заболеваний. Множество пациентов находятся в реанимации под ИВЛ.

"Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает COVID-19, причем мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается. Опасность реально высокая", — приводит ТАСС слова Собянина.

Мэр Москвы заявил, что новых требований не будет. Вместе с тем, ожидается усиление контроля за теми мерами, которые уже установлены.

"Безусловно, я уже дал такие указания службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора", — заявил Собянин в интервью "Россия 1".