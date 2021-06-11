EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кот Ахилл сделал первое предсказание на Евро-2020
"Безумие продолжается": Дерипаска оценил решение ЦБ по ключевой ставке
Сурков предложил России вернуть Украину силой
Автор, съешь диплом: болгары возмущены статьёй про Путина и ракеты
Владимир Брутер рассказал, какую цель Кремль реализует в Белоруссии
Депутат ВР предложил добавить Кубань на форму сборной Украины
Польша прояснила судьбу Baltic Pipe
Матвеев объяснил крик Бузовой на сцене МХАТа психозом
NEXTA подробно объяснил, на чём именно "прокололся" Протасевич

Собянин заявил об агрессивном наступлении COVID-19 на Москву

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, пандемия наступает агрессивно.

Собянин заявил об агрессивном наступлении COVID-19 на Москву

Ранее сообщалось, что в последние дни в Москве наблюдается резкое увеличение количества выявленных заболевших. 9 июня в столице зафиксировано 4 124 случая, 10 июня — 5 245, 11 июня — 5 853.

По словам Собянина, кроме увеличения количества COVID-19, ухудшается тяжесть заболеваний. Множество пациентов находятся в реанимации под ИВЛ.

"Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает COVID-19, причем мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается. Опасность реально высокая", — приводит ТАСС слова Собянина.

Мэр Москвы заявил, что новых требований не будет. Вместе с тем, ожидается усиление контроля за теми мерами, которые уже установлены.

"Безусловно, я уже дал такие указания службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора", — заявил Собянин в интервью "Россия 1".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Почему молоко вредно пожилым людям
Катасонов высказался о повышении ключевой ставки словами из басни Крылова
Собянин заявил об агрессивном наступлении COVID-19 на Москву
Проект закрыт: Касьянов отказался от выборов в Госдуму
"Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет
Кот Ахилл сделал первое предсказание на Евро-2020
"Безумие продолжается": Дерипаска оценил решение ЦБ по ключевой ставке
Сурков предложил России вернуть Украину силой
Автор, съешь диплом: болгары возмущены статьёй про Путина и ракеты
Как работает гормон инсулин в организме, и для чего он нужен
Популярное
Российский шоу-бизнес
В Сети появилось видео с пением Бузовой на сцене МХАТа

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа имени Горького. Звезда, поражающая своими разносторонними талантами, сыграла в постановке "Чудесный грузин", рассказывающей о жизни молодого Сталина.

В Сети появилось видео с пением Бузовой на сцене МХАТа
Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину
Мир. Новости мира
Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину
Эврика! - Наука
На Земле теперь официально пять океанов
Ближний Восток
Россия уступит Сирию Саудовской Аравии
Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Платить и каяться: о Вашингтоне, Киеве и "компенсациях" за Nord Stream 2
Новости Молдовы
Ещё немного и Молдавии не станет
"Ничего пока у вас не получается": Порошенко высказался о Киеве и "Минске"
Мир. Новости мира
"Ничего пока у вас не получается": Порошенко высказался о Киеве и "Минске"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников