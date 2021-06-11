Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, пандемия наступает агрессивно.
Ранее сообщалось, что в последние дни в Москве наблюдается резкое увеличение количества выявленных заболевших. 9 июня в столице зафиксировано 4 124 случая, 10 июня — 5 245, 11 июня — 5 853.
По словам Собянина, кроме увеличения количества COVID-19, ухудшается тяжесть заболеваний. Множество пациентов находятся в реанимации под ИВЛ.
"Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает COVID-19, причем мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается. Опасность реально высокая", — приводит ТАСС слова Собянина.
Мэр Москвы заявил, что новых требований не будет. Вместе с тем, ожидается усиление контроля за теми мерами, которые уже установлены.
"Безусловно, я уже дал такие указания службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора", — заявил Собянин в интервью "Россия 1".
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