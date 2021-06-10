В Москве придумали, как бороться с "газовыми" мошенниками

Своевременно получить уведомление о визите мастера по газу и оценить его работу позволит новый сервис, который запустили в Москве.

Дату плановой проверки газового оборудования собственникам квартир и жилых домов сообщит Telegram-бот. Телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" информирует об этом своих пользователей.

Получение обратной связи от населения очень важно для обслуживающих организаций. А для жильцов такое сообщение — защита от лжегазовиков, которые ходят по квартирам и навязывают свои услуги. Ранее москвичам советовали обращать внимание на внешний вид визитёра, внимательно читать его служебное удостоверение. Но и наличие форменной тёмно-синей куртки с оранжевой надписью "Мосгаз" не всегда гарантия от ошибки.

Теперь каждому понятно: если предупреждения о плановой проверке не было, а в дом прорывается человек в спецодежде, представляющийся специалистом по газовому оборудованию, гоните его в шею.

Столичный опыт следовало бы побыстрее изучить и применить у себя другим регионам.

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