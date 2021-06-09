У жителя Петербурга изъяли плюющуюся ядом кобру

В Кировском районе Петербурга задержали мужчину, который пытался продать сиамскую кобру, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Встреча с покупателем должна была состояться у станции метро "Автово". Но вместо любителя змей к нему пришли сотрудники полиции.

У мужчины не было никаких документов, подтверждающих законность владения рептилией.

Стоит отметить, что сиамская кобра способна плеваться ядом в глаза с расстояния до трёх метров. Её изъяли у продавца и передали специалистам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.

Напомним, что все виды сиамских кобр, приобретённых после 1 января 2020 года, запрещены к содержанию в условиях неволи.

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