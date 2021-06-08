Представитель SWIFT в России прокомментировал периодически возникающие в публичном пространстве угрозы отключить страну от международной платёжной системы.
Чаще всего угрозы отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT раздаются из Вашингтона. Время от времени этим призывам поддакивают в высоких европейских кабинетах. Между тем ни разу не замеченный в симпатиях к России верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель остудил горячие головы западных политиков, напомнив, что ни у одной международной политической структуры в мире нет таких полномочий. Просто потому, что SWIFT — это частная организация.
Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов объяснил, почему никому в России не следует беспокоиться на эту тему. Его слова приводит РИА Новости.
"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно", — заявил он во вторник, 8 июня, выступая в Госдуме.
Ранее зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что международная платёжная система SWIFT не планирует отключения России. По её словам, система будет продолжать работать в штатном режиме.
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