Для подмосковных бизнес-школ расширят налоговые льготы. Теперь руководители организаций смогут получить льготы не только по программе МВА, но и по другим международным программам, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
Они должны содержать международные модули обучения или в них должны быть задействованы иностранные преподаватели.
Согласно новому законопроекту, продолжительность программ должна быть не менее 160 академических часов. Предполагается, что налоговые льготы смогут получить образовательные организации с международной аккредитацией EQIUS EFMD или AACSB International.
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