Владельцы подмосковных бизнес-школ получат новые налоговые льготы

Для подмосковных бизнес-школ расширят налоговые льготы. Теперь руководители организаций смогут получить льготы не только по программе МВА, но и по другим международным программам, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Они должны содержать международные модули обучения или в них должны быть задействованы иностранные преподаватели.

Согласно новому законопроекту, продолжительность программ должна быть не менее 160 академических часов. Предполагается, что налоговые льготы смогут получить образовательные организации с международной аккредитацией EQIUS EFMD или AACSB International.