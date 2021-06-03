В Самарской области резко выросли цены на капусту

В магазинах Самарской области резко выросли цены на белокочанную капусту за период с 25 по 31 мая. По данным Самарстата, рост составил 13%.

Стоит отметить, что за период с 18 по 24 мая капуста уже дорожала — рост цен составил 11,6%.

Кроме того, в последнюю неделю мая подорожали и другие продукты, в частности, картофель и морковь. Цены на эти овощи повысились на 7,4%.

На 3,8% подорожал килограмм лука.

На 1% повысились цены на макароны из пшеничной муки высшего сорта.

Цены на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов, зубную пасту и туалетную бумагу выросли на 1%.

А вот свежие помидоры и куриные яйца, наоборот, подешевели — на 7,3% и 6,2% соответственно.

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