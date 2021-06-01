Сахалинский школьник не знал, как закончить сочинение и нарисовал птичку

На Сахалине школьные учителя проверяют работы учащихся девятых классов по русскому языку. Уже скоро девятиклассники узнают свои результаты ОГЭ и получат аттестаты. Комиссиям нужно успеть проверить тысяч работ.

Пока взрослые заняты выставлением оценок, дети продолжают поражать своей непосредственностью. В Сети периодически появляются забавные творческие зарисовки школьников.

Так корреспондент РИА "Сахалин-Курилы" в одном из тематических чатов в мессенджере обнаружила фото из школьного сочинения.

В своей работе ученик пишет о чувствах к маме и "своей девушке". Мальчик рассказывает о том, что чего он вынужден отказываться, чтобы помочь своим близким.

Школьник не смог придумать, как закончить сочинение и просто нарисовал птичку.

Текст сочинения цитирует skr.su (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены).

"У меня был случай когда меня звали дризья гулять но я оставался дома так как надо было помочь маме. Также одна из моих ценностей жизни это моя девушка. Я не когда не променяю ее. Был случай как меня звали играть кампьютер но надо было помочь девушки перенести мебель и я пошел ей помогат. Всегда выбирайт близких. Я не знаю что еще писать поэтому рисую вам птичку" — написал школьник.

В работе огромное количество исправления педагога. Однако оценки за неё не видно.

Остаётся надеяться, что проверявший сочинение учитель не остался равнодушным.

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