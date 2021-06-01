У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Камчатки 1 июня зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Толчки произошли в 8.55 по московскому времени.

Как сообщает Единая геофизическая служба РАН, эпицентр землетрясения находился на расстоянии в 127 км от Петропавловска-Камчатского и на глубине в 42 километра.

О каких-либо разрушениях не сообщается. В краевом МЧС отметили, что не зафиксировали обращений жителей.

Землетрясения на Камчатке

Камчатка — один из самых сейсмоактивных регионов России. За последнее время самое крупное землетрясение произошло в 2006 году. Магнитуда толчков достигала 7,6.

В результате землетрясения из сёл Олюторского района были эвакуированы более 1200 человек, 40 попали в больницы с травмами. Из района массово переселились жители, а село Корф было упразднено.

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