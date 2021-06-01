Экспорт московских игрушек с начала года вырос на 25%

За первый квартал 2021 года экспорт московских детских игрушек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25,6%. Общая сумма поставок составила $13 млн.

Наибольший рост (в 3,5 раза) показал экспорт мягких игрушечных животных. Сумма экспорта этих товаров составила $1,53 млн, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего зарубежные страны закупают в России следующие товары:

наборы игрушек,

пластмассовые игрушки,

наборы для конструирования.

Сумма экспорта составила $2,99 и $2,70 млн соответственно.

Основные покупатели московских компаний — это Белоруссия и Казахстан. Ещё одним направлением в списке топ-стран стала Бельгия.

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