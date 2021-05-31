EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Комментатор "Формулы-1" уволен из-за слов о Серене Уильямс
В МИД прокомментировали идею отключения России от SWIFT
В центре Кургана жители не могут спать из-за нашествия змей
Эксперты оценили идею создания в ресторанах "особых столиков" для привитых
Ход канистрой: эксперт о Минске, Киеве и прекращении поставок бензина
Женщина в Свердловской области убила котят и выпила их кровь
1 июня "Роза Хутор" открывает пляж на берегу Черного моря
Психолог объяснил, как в России избежать инцидентов со стрельбой
Что нам стоит: к чему подводит Минск встреча Путина и Лукашенко

Безбилетный пассажир на Балтийском вокзале угрожал взорвать бомбу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Сегодня на Балтийском вокзале в Петербурге сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину. Об инциденте сообщает сайт 78. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пассажира не пустили на платформу по причине отсутствия билета. Тогда разъярённый мужчина заявил, что он террорист и у него есть бомба.

Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя спокойствия. Его поместили в линейное отделение полиции на вокзале.

Оказалось, что задержанный 48-летний мужчина ранее уже был судим. В настоящее время с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Балтийский вокзал
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Безбилетный пассажир на Балтийском вокзале угрожал взорвать бомбу
Ждем жестких санкций: как Дания помогала США шпионить за Меркель
В МВД успокоили россиян по поводу алкозамков на машинах
В Подмосковье задержали банду грабителей частных домов
Комментатор "Формулы-1" уволен из-за слов о Серене Уильямс
В МИД прокомментировали идею отключения России от SWIFT
Как научиться управлять собой, когда ты в состоянии "сумасшедшего болванчика"
В центре Кургана жители не могут спать из-за нашествия змей
Эксперты оценили идею создания в ресторанах "особых столиков" для привитых
Ход канистрой: эксперт о Минске, Киеве и прекращении поставок бензина
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников