Безбилетный пассажир на Балтийском вокзале угрожал взорвать бомбу

Сегодня на Балтийском вокзале в Петербурге сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину. Об инциденте сообщает сайт 78. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пассажира не пустили на платформу по причине отсутствия билета. Тогда разъярённый мужчина заявил, что он террорист и у него есть бомба.

Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя спокойствия. Его поместили в линейное отделение полиции на вокзале.

Оказалось, что задержанный 48-летний мужчина ранее уже был судим. В настоящее время с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов.

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