В Подмосковье задержали банду грабителей частных домов

В Подмосковье сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении серии ограблений частных домов. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на на ГУ МВД по региону.

По версии следствия преступники проникали в жилые дома путём отжатия пластиковых окон. Грабители похищали деньги, ювелирные украшения и другие личные вещи граждан.

Кроме того, полиции удалось установить причастность задержанных к двух кражам в Видном и Красногорске.

В процессе обыска в жилищах подозреваемых в Балашихе обнаружили ряд похищенных вещей, украшения, а также балаклаву. Возбуждено уголовное дело.

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