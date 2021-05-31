На Дону предприниматели отметили профессиональный праздник

На Дону отметили День российского предпринимательства. Это важный праздник для жителей региона, поскольку в сфере малого и среднего бизнеса занято свыше 600 тысяч местных жителей.

В столице региона, Ростове, прошел торжественный прием, на котором бизнес-сообщество поздравил от имени главы региона Василия Голубева министр экономического развития Максим Папушенко.

В Ростовской области поддержке малого и среднего бизнеса уделяется много внимания. Правительство региона воспринимает как стратегических партнеров различные деловые объединения, такие как:

"Деловая Россия";

"ОПОРА РОССИИ";

Торгово-промышленная палата;

Российский союз промышленников и предпринимателей.

"Сегодня на Дону идет рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства — это более 600 тысяч человек. Самозанятых с момента старта проекта в Ростовской области — порядка 60 тысяч человек, официально зарегистрированных в налоговых органах", — подчеркнул Максим Папушенко.

Пандемийный год продемонстрировал наглядно, насколько важен контакт с бизнес-сообществом, почему необходимо слышать друг друга. С предпринимателями обсуждались все важные инициативы, такие как:

понижение налоговых ставок;

снижение процентных ставок по льготным кредитам;

субсидии.

Совместными усилиями, с поддержкой властей, донской бизнес смог выжить в это непростое для всего мира время.

Также в связи с последними вызовами губернатор Василий Голубев поручил скорректировать Стратегию социально-экономического развития области-2030, которая была принята в 2018 году.

"Главой региона поставлена задача — вместе с бизнес-сообществом, вузами, институтами гражданского общества обсудить, что необходимо уточнить в Стратегии. Появляются новые вызовы, мы должны адекватно отвечать и подбирать соответствующие инструменты, чтобы быстро реагировать на них", — подчеркнул министр на встрече с предпринимателями.

Высказался на встрече с министром и член президиума правления "ОПОРЫ РОССИИ" Аркадий Гершман:

"Мы гордимся, что мы предприниматели, и мы чувствуем поддержку государства, губернатора региона и правительства области".

Он отметил, что их региональное отделение — одно из крупнейших в стране.

"С поддержкой губернатора и правительства области мы развиваемся и идем вперед", — добавил председатель Ростовского областного отделения "ОПОРЫ".

Изюминкой торжественного приема стало вручение отраслевых и областных наград заслужившим их представителям бизнеса, также от депутатов Ростовской области были некоторые поощрения.

Напомним, что День российского предпринимательства официально стали отмечать в стране с 2007 года.