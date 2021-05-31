На Дону предприниматели отметили профессиональный праздник

На Дону отметили День российского предпринимательства. Это важный праздник для жителей региона, поскольку в сфере малого и среднего бизнеса занято свыше 600 тысяч местных жителей.
В столице региона, Ростове, прошел торжественный прием, на котором бизнес-сообщество поздравил от имени главы региона Василия Голубева министр экономического развития Максим Папушенко.
В Ростовской области поддержке малого и среднего бизнеса уделяется много внимания. Правительство региона воспринимает как стратегических партнеров различные деловые объединения, такие как:
"Сегодня на Дону идет рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства — это более 600 тысяч человек. Самозанятых с момента старта проекта в Ростовской области — порядка 60 тысяч человек, официально зарегистрированных в налоговых органах", — подчеркнул Максим Папушенко.
Пандемийный год продемонстрировал наглядно, насколько важен контакт с бизнес-сообществом, почему необходимо слышать друг друга. С предпринимателями обсуждались все важные инициативы, такие как:
Совместными усилиями, с поддержкой властей, донской бизнес смог выжить в это непростое для всего мира время.
Также в связи с последними вызовами губернатор Василий Голубев поручил скорректировать Стратегию социально-экономического развития области-2030, которая была принята в 2018 году.
"Главой региона поставлена задача — вместе с бизнес-сообществом, вузами, институтами гражданского общества обсудить, что необходимо уточнить в Стратегии. Появляются новые вызовы, мы должны адекватно отвечать и подбирать соответствующие инструменты, чтобы быстро реагировать на них", — подчеркнул министр на встрече с предпринимателями.
Высказался на встрече с министром и член президиума правления "ОПОРЫ РОССИИ" Аркадий Гершман:
"Мы гордимся, что мы предприниматели, и мы чувствуем поддержку государства, губернатора региона и правительства области".
Он отметил, что их региональное отделение — одно из крупнейших в стране.
"С поддержкой губернатора и правительства области мы развиваемся и идем вперед", — добавил председатель Ростовского областного отделения "ОПОРЫ".
Изюминкой торжественного приема стало вручение отраслевых и областных наград заслужившим их представителям бизнеса, также от депутатов Ростовской области были некоторые поощрения.
Напомним, что День российского предпринимательства официально стали отмечать в стране с 2007 года.
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