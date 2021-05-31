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На Дону предприниматели отметили профессиональный праздник

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

На Дону отметили День российского предпринимательства. Это важный праздник для жителей региона, поскольку в сфере малого и среднего бизнеса занято свыше 600 тысяч местных жителей.

На Дону предприниматели отметили профессиональный праздник

В столице региона, Ростове, прошел торжественный прием, на котором бизнес-сообщество поздравил от имени главы региона Василия Голубева министр экономического развития Максим Папушенко.

В Ростовской области поддержке малого и среднего бизнеса уделяется много внимания. Правительство региона воспринимает как стратегических партнеров различные деловые объединения, такие как:

  • "Деловая Россия";
  • "ОПОРА РОССИИ";
  • Торгово-промышленная палата;
  • Российский союз промышленников и предпринимателей.

"Сегодня на Дону идет рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства — это более 600 тысяч человек. Самозанятых с момента старта проекта в Ростовской области — порядка 60 тысяч человек, официально зарегистрированных в налоговых органах", — подчеркнул Максим Папушенко.

Пандемийный год продемонстрировал наглядно, насколько важен контакт с бизнес-сообществом, почему необходимо слышать друг друга. С предпринимателями обсуждались все важные инициативы, такие как:

  • понижение налоговых ставок;
  • снижение процентных ставок по льготным кредитам;
  • субсидии.

Совместными усилиями, с поддержкой властей, донской бизнес смог выжить в это непростое для всего мира время.

Также в связи с последними вызовами губернатор Василий Голубев поручил скорректировать Стратегию социально-экономического развития области-2030, которая была принята в 2018 году.

"Главой региона поставлена задача — вместе с бизнес-сообществом, вузами, институтами гражданского общества обсудить, что необходимо уточнить в Стратегии. Появляются новые вызовы, мы должны адекватно отвечать и подбирать соответствующие инструменты, чтобы быстро реагировать на них", — подчеркнул министр на встрече с предпринимателями.

Высказался на встрече с министром и член президиума правления "ОПОРЫ РОССИИ" Аркадий Гершман:

"Мы гордимся, что мы предприниматели, и мы чувствуем поддержку государства, губернатора региона и правительства области".

Он отметил, что их региональное отделение — одно из крупнейших в стране.

"С поддержкой губернатора и правительства области мы развиваемся и идем вперед", — добавил председатель Ростовского областного отделения "ОПОРЫ".

Изюминкой торжественного приема стало вручение отраслевых и областных наград заслужившим их представителям бизнеса, также от депутатов Ростовской области были некоторые поощрения.

Напомним, что День российского предпринимательства официально стали отмечать в стране с 2007 года.

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Автор: Ольга Лазарева
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