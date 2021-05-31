Жители Камчатки ощутили, что будет после полного выключения Интернета

На Камчатке 31 мая в 15.06 по местному времени (6.06 мск) полностью пропал Интернет. Оказалось, что во время проведения земляных работ был перебит кабель, по которому Сеть распространяется на весь полуостров. Инцидент произошёл в районе Усть-Большерецка.

Время восстановления после аварии пока неизвестно. Сейчас камчатцы не могут зайти в Интернет, а также снять деньги в банкоматах.

Некоторые магазины принимают оплату за наличные, но крупные торговые сети отказываются это делать, так как всё завязано на Интернете.

Часть абонентов выходят на связь через мобильный Интернет. Связь смог восстановить МТС.