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Для московских школьников подготовлены полезные активности на лето

Россия » Центр » Москва

Московский центр развития кадрового потенциала образования подготовил серию увлекательных и полезных образовательных событий для школьников всех возрастов, как в очном, так и в дистанционном формате.

Для московских школьников подготовлены полезные активности на лето

Интерактивные занятия для учеников младших классов "В гостях у художника" пройдут 5 июня, 3 июля и 28 августа. Они будут организованы в офлайн-формате с соблюдениями всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Это интерактивное занятие будет организовано сотрудниками мастерской известнейшего живописца, педагога, профессора Бориса Михайловича Неменского. Здесь при поддержке настоящих художников ребята смогут нарисовать свои первые картины", — рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор МЦРКПО Алексей Рытов.

В дистанционном формате пройдут: тренинг "Развитие гибких навыков (soft skills): креативное мышление" (19 июня, 10 июля), интерактивное занятие "Секреты мобильной фотоохоты" (26 июня, 14 августа), тренинг "Креативное резюме" (3 июля, 31 июля), тренинг "Осознанный выбор профессии" (3 июля).

В течение всего лета будут проходить не менее интересные активности, подробности о которых можно найти на сайте МЦРКПО.

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Автор: Ольга Лазарева
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