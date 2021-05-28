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Синоптик: погода в Москве в выходные будет дождливой

Россия » Центр

28 мая в Москве ожидаются гроза и сильный ветер. Спасатели МЧС призвали водителей отказаться от внезапных манёвров в дождливую погоду и ездить на низкой скорости.

Синоптик: погода в Москве в выходные будет дождливой

Пешеходам посоветовали избегать шатких конструкций и не прятаться под деревьями, сообщает сайт Москва 24.

В ближайшие сутки Московский регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, поэтому в столице ожидаются ливни, предупредила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ночью мы тоже будем в зоне фронта, но, как правило, в ночное время при такой ситуации грозовая деятельность не развивается, хотя может выпасть 1-3 миллиметра осадков", — пояснила синоптик.

В субботу, 29 мая, в столице также ожидаются осадки. Температура воздуха повысится до 18 градусов.

В воскресенье, 30 мая, будет стоять облачная погода, пройдут дожди. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса, отметила Позднякова.

Однако к 1 июня дожди закончатся.

"Первая летняя ночь будет еще прохладной, но потом температура повысится и приблизится к климатической норме. Уже 2 июня в Москве потеплеет до 22 градусов и ночная температура составит 10-12 градусов", — пояснила Позднякова.

Со 2 июня погода начнёт перестраиваться на летний лад.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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