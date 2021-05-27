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Полтора миллиона жителей Подмосковья пользуются библиотеками

Россия » Центр

27 мая в России отмечается День библиотек. В этот день обычно проводятся тематические мероприятия, беседы о книгах, рассказы об интересных авторах.

Полтора миллиона жителей Подмосковья пользуются библиотеками

Одна из старейших библиотек в России находится в Московской области.

В библиотеках региона зарегистрировано около 1,5 млн читателей, то есть каждый пятый житель. Треть из них — это дети до 14 лет, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Подмосковья. Это примерно каждый пятый житель области.

В общей сложности в Московской области работает 951 библиотека, 527 из них расположены в сёлах.

Читатели всех подмосковных библиотек имеют возможность воспользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки, а на базе 150-ти работают удалённые электронные читальные залы Президентской библиотеки.

По данным за 2020 год подмосковные библиотеки посетили 8,7 млн человек. Им было выдано более 22 млн книг.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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