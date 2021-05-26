51-летний житель Подольска обратился в полицию с заявлением о краже сумки с деньгами и документами. По словам мужчины, он оставил её у машины на Плещеевской улице, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Общая сумма материального ущерба составила 140 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Долгопрудного. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?