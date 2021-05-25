Сахалинский маяк может появиться на юбилейной монете Центробанка

В 2023 году на памятных монетах Центробанка может появиться маяк Жонкиер - одна из главных достопримечательностей Сахалина.

Этот маяк был построен в 1897 году, сообщает РИА "Сахалин-Курилы".

Региональный парламент предложил каждому району выступить со своими предложениями.

Так, представители Невельского района выступили с инициативой выпустить памятные монеты с изображением Геннадия Невельского, Игоря Фархутдинова. Также поступило предложение выпустить монеты с изображением здания комплекса "Победа" и собора Рождества Христова.

ЦБ уже выпускал памятные монеты с изображением герба Сахалинской области в 2006 году. В 2020 на барельеф нанесли фрагмент спасательной операции, проводившейся на острове Шумшу в 1945 году.

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