Власти Петербурга отказались платить горожанам за прививку от COVID-19

Власти Петербурга отказались материально поощрять вакцинацию населения от COVID-19. В Смольном сочли данный способ поощрения граждан неэффективным.

Напомним, что программа стимулирования прививок уже действует в Москве и некоторых других регионах. Так, россиянам, которые привились от коронавируса выдают продукты, деньги или скидочные карты.

Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что главные стимулы для вакцинации — это собственное здоровье и здоровье членов семьи, а также возможность снизить для себя уровень ограничений, сообщает "Фонтанка".

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