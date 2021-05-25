Отвалившийся кусок лепнины чуть не покалечил жительницу Петербурга

С фасада дома №5 по Бронницкой улице в Петербурге отвалился кусок лепнины, сообщает 78. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в 8:25. Камни упали на припаркованный автомобиль Hyundai Solaris, в салоне которого находился мужчина, и чуть не задели женщину-пешехода.

На месте происшествия работают сотрудники ЖКХ.

Подобные инциденты в Петербурге происходят довольно часто.

Так, в середине мая на Смольном проспекте на припаркованные автомобили обвалился балкон. На Невском проспекте упал кусок фасада, чудом никого не задев, а на Малой Морской улице лепнина упала прямо на голову женщине.

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