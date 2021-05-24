EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почему Татарстан относительно легко пережил "ковид"
Адвокат призвал автолюбителей отстаивать свои права
Как правильно выбрать место отдыха для ребенка
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Мэр Риги заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею
Дзюба рассказал, как его "кинули" с переездом в Европу
Евгений Пригожин предложил Лукашенко принять новый закон
Власти хотят подрегулировать расходы россиян на ЖКХ

Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей Евро-2020

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Кот Ахилл будет предсказывать результаты футбольных матчей на чемпионате Европы, сообщил в интервью ТАСС со пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей Евро-2020

В настоящее время Ахилл уже не является обитателем подвалов главного музея Петербурга. После чемпионата мира по футболу-2018 он переехал к своему ветеринару. Но Ахилл продолжает поддерживать связь с Эрмитажем, принимая активное участие в акциях музея. Кот "ведёт" социальные сети, а также посещает хосписы и больницы.

Ахилл абсолютно глухой. Однако несмотря на это, в 2018 году он стал одним из самых точных оракулов на спортивных матчах.

Как происходит предсказание

Накануне матча Ахилл приходил на церемонию в Эрмитаже и внимательно изучил две миски. В них было одинаковое лакомство. Рядом с миской был установлен флаг страны-участницы.

Прогнозы Ахилла учитывали букмекеры, а сам оракул проявил небывалую стойкость, выдержав повышенное внимание фанатов и представителей СМИ.

Ранее кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Новой Зеландии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал жаркое лето
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Глава ВОЗ предупредил о появлении нового смертоносного вируса
Почему Татарстан относительно легко пережил "ковид"
Адвокат призвал автолюбителей отстаивать свои права
Как правильно выбрать место отдыха для ребенка
Лицо гниёт изнутри: Что такое "чёрная плесень", которая приходит после "ковида"
Насколько универсальна музыка?
Садовод Ольга Воронова: можно выращивать томаты без фитофторы
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Василий Амирджанов В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду Василий Амирджанов Любовь Степушова ЕС не поддержит Чехию в высылке российских дипломатов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников