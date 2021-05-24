Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей Евро-2020

Кот Ахилл будет предсказывать результаты футбольных матчей на чемпионате Европы, сообщил в интервью ТАСС со пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

В настоящее время Ахилл уже не является обитателем подвалов главного музея Петербурга. После чемпионата мира по футболу-2018 он переехал к своему ветеринару. Но Ахилл продолжает поддерживать связь с Эрмитажем, принимая активное участие в акциях музея. Кот "ведёт" социальные сети, а также посещает хосписы и больницы.

Ахилл абсолютно глухой. Однако несмотря на это, в 2018 году он стал одним из самых точных оракулов на спортивных матчах.

Как происходит предсказание

Накануне матча Ахилл приходил на церемонию в Эрмитаже и внимательно изучил две миски. В них было одинаковое лакомство. Рядом с миской был установлен флаг страны-участницы.

Прогнозы Ахилла учитывали букмекеры, а сам оракул проявил небывалую стойкость, выдержав повышенное внимание фанатов и представителей СМИ.

Ранее кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Новой Зеландии.

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