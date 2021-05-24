В Петербурге задержали мужчину, нападавшего с топором на прохожих

Неадекватный житель Петербурга напугал горожан. Утром 22 мая 2021 года в посёлке Шушары на перекрёстке Софийской и Автозаводской улиц прохожие заметили человека, который размахивал топором и бросался на людей. Очевидцы вызвали полицию.

"В 04:52 часа нарядом ППС был задержан 35-летний безработный житель Северной Осетии-Алании", — сообщил в интервью изданию "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мужчина хотел расправиться со своим 36-летним приятелем.

У нападавшего отобрали топор, а самого злоумышленника отправили в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Петербуржцу грозит наказание в виде заключения под стражей сроком до 5 лет.

Стоит отметить, что подозреваемый уже был ранее судим. Он угрожал сотруднику полиции убийством.

Ранее в Петербурге задержали подростка, который пришёл в школу с пистолетом.

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