Комбинат питания накормил школьников гнилыми яблоками

Петербургский комбинат питания "Кавалер" подозревают в нарушении некоторых санитарных норм, а именно в доставке школьникам испорченных яблок. Предприятие поставляло питание в школы Петродворцового района города.

Родители учащихся школы № 411 разместили в группе ВК "Родконтроль еды в школах" фото, которые привлекли внимание СМИ.

На фотографиях можно увидеть, что в бутерброде с сыром и сливочным маслом очень мало масла. Кроме того, на снимках присутствуют и гнилые яблоки. Также можно заметить, что хлеб лежит прямо на столе, а не на тарелке. Это явное нарушение СанПиН.

Стоит отметить, что "Кавалер" уже не раз привлекал к себе внимание из-за подозрений в предоставлении услуг низкого качества. Родители заметили, что компания урезает порции детских обедов, а также вносит изменение в утверждённое меню.

Так, однажды, школьников оставили без картофельного салата, а вместо сока им дали компот сомнительного качества.

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