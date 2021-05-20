В Сахалинской области лесничие застрелили медведя-убийцу

Медведя, нападавшего на коров в Поречье (Углегорскский муниципальный район), застрелили сотрудники лесничества.

О том, что опасный хищник вышел к людям, стало известно в период майских праздников. В начале месяца он напал на стельную корову и задавил двух телят в районе бывшей деревни Распашники.

Лесничие начали патрулировать территорию. На несколько дней хищник затаился.

"11 мая при очередном объезде в месте загона медведь вышел и опять напал на корову. Внештатный сотрудник позвонил, рассказал о нападении и спросил: "Стреляем?" Все документы на вынужденный отстрел были оформлены. А раз новое нападение в непосредственной близости от населённого пункта, есть угроза выхода в село и нападения на людей, я ответил: "Стреляй!" — сообщил в интервью "Углегорским новостям" главный лесничий Углегорского района Александр Васильев.

Убитый медведь оказался взрослым самцом весом более 200 кг.

В настоящее время в лесу не обнаружено следов других медведей. По словам специалистов, территория вокруг Поречья безопасна.

Но рядом с другими населёнными пунктами Углегорского района, по данным лесничих, могут бродить до 15 голодных медведей. Поэтому местных жителей призывают не выбрасывать остатки пищи рядом с жилыми домами.

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