Ученики пятого класса казанской школы №8 наделали много шума, устроив игру в теракт.
Как пишет сегодня местное издание KazanFirst со ссылкой на источник в полиции, четверо мальчишек в среду с утра явились в школу в медицинских масках, держа в руках игрушечные автоматы. Пытаясь разыграть вооружённое нападение, они что-то кричали, вбегая в помещение. Но прямо на входе один из них споткнулся и упал, остальные — на него.
Игра закончилась, не успев начаться. Но сотрудники правоохранительных органов "юмора" не поняли и не оценили: в учебное учреждение по тревоге прибыли и полицейские, и росгвардейцы, и ФСБ, и кинологи, и следователи. И даже бригады скорой помощи.
По информации KazanFirst, правоохранители обнаружили некую переписку пятиклассников, из которой журналисты предположили, что всё гораздо серьёзнее.
К слову, по данным всё того же местного издания, полицейский, который выложил в интернет, ставший вирусным ролик с видеозаписью первого допроса Ильназа Галявиева, был уволен за это со службы. А начальник отдела полиции "Гвардейский" в Казани был понижен в должности и лишился премии за то, что "не уследил" за подчинённым.
Напомним, что 11 мая в Казани 19-летний отморозок расстрелял учеников и учителей гимназии №175.
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