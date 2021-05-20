Казань сегодня: игра в теракт и увольнение полицейского за ролик с допросом

Ученики пятого класса казанской школы №8 наделали много шума, устроив игру в теракт.

Как пишет сегодня местное издание KazanFirst со ссылкой на источник в полиции, четверо мальчишек в среду с утра явились в школу в медицинских масках, держа в руках игрушечные автоматы. Пытаясь разыграть вооружённое нападение, они что-то кричали, вбегая в помещение. Но прямо на входе один из них споткнулся и упал, остальные — на него.

Игра закончилась, не успев начаться. Но сотрудники правоохранительных органов "юмора" не поняли и не оценили: в учебное учреждение по тревоге прибыли и полицейские, и росгвардейцы, и ФСБ, и кинологи, и следователи. И даже бригады скорой помощи.

По информации KazanFirst, правоохранители обнаружили некую переписку пятиклассников, из которой журналисты предположили, что всё гораздо серьёзнее.

Санкции за разглашение

К слову, по данным всё того же местного издания, полицейский, который выложил в интернет, ставший вирусным ролик с видеозаписью первого допроса Ильназа Галявиева, был уволен за это со службы. А начальник отдела полиции "Гвардейский" в Казани был понижен в должности и лишился премии за то, что "не уследил" за подчинённым.

Напомним, что 11 мая в Казани 19-летний отморозок расстрелял учеников и учителей гимназии №175.

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