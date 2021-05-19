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Сахалинских школьников перевели на дистанционку из-за паводка

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Вышедшая из берегов река Тымь размыла участок дороги между сёлами Чир-Унвд и Адо-Тымово.

Из-за паводка властям пришлось отменить школьный автобус.

В результате 28 школьников пришлось перевести на дистанционное обучение, сообщает skr.su со ссылкой на правительство региона.

Ранее РИА "Сахалин-Курилы" сообщало, что из-за обильных осадков в Шахтёрске Углегорского района произошёл подъём воды на водохранилище.

Это привело к резкому снижению качества питьевой воды в жилых домах.

Жителям стали доставлять питьевую воду.

По словам старожилов, такой ситуации с паводками не наблюдалось с 1981 года.

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РАЗМЫЛО ДОРОГУ / ЭКСТРЕННО ВЫЕХАЛИ С ЗАПАСОМ ПРОДУКТОВ / СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Автор: Снежана Шахова
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