Вышедшая из берегов река Тымь размыла участок дороги между сёлами Чир-Унвд и Адо-Тымово.
Из-за паводка властям пришлось отменить школьный автобус.
В результате 28 школьников пришлось перевести на дистанционное обучение, сообщает skr.su со ссылкой на правительство региона.
Ранее РИА "Сахалин-Курилы" сообщало, что из-за обильных осадков в Шахтёрске Углегорского района произошёл подъём воды на водохранилище.
Это привело к резкому снижению качества питьевой воды в жилых домах.
Жителям стали доставлять питьевую воду.
По словам старожилов, такой ситуации с паводками не наблюдалось с 1981 года.
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