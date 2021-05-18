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Подмосковные пенсионеры получат скидку на мобильную связь

Россия » Центр

Подмосковным пенсионерам хотят дать 20%-ную скидку на мобильную связь. Льготные условия готов предоставить оператор оператор "МегаФон", сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональное Мингосуправления.

По словам главы ведомства, услуги связи и интернета должны быть доступны всем. В этом плане особенно важно помогать людям пожилого возраста. Поэтому в Подмосковье будет запущена акция по предоставлению постоянной скидки в 20% проживающим в регионе пенсионерам.

Для получения скидки нужно будет предъявить пенсионное удостоверение.

В настоящее время в Подмосковье проживает более 1,8 миллиона пенсионеров.

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Автор: Снежана Шахова
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