Подмосковные пенсионеры получат скидку на мобильную связь

Подмосковным пенсионерам хотят дать 20%-ную скидку на мобильную связь. Льготные условия готов предоставить оператор оператор "МегаФон", сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональное Мингосуправления.

По словам главы ведомства, услуги связи и интернета должны быть доступны всем. В этом плане особенно важно помогать людям пожилого возраста. Поэтому в Подмосковье будет запущена акция по предоставлению постоянной скидки в 20% проживающим в регионе пенсионерам.

Для получения скидки нужно будет предъявить пенсионное удостоверение.

В настоящее время в Подмосковье проживает более 1,8 миллиона пенсионеров.

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