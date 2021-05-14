EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Европа нуждается в тратящих миллионы туристах
Генпрокурор Чехии уходит в отставку из-за ссор с министром юстиции
Психиатры признали творчество Моргентштерна опасным для подростков
Волочкова рассказала об ужасах, происходивших в Большом театре
Теннисистку Малых уличили в обмане про избиение тренером
Россиян освободят от обязанности декларировать продажу квартиры
В Новосибирске состоялся конкурс по копанию могил на скорость
США рассекретили дальность своего нового гиперзвукового оружия
Жириновский "уехал закрывать" шоу Урганта

Жители Сахалина используют икру сельди для удобрения своих огородов

Россия » Дальний Восток

На берег острова Сахалин шторм выбросил огромное количество икры сельди. Местные жители вывозят икру с берега машинами, чтобы использовать в качестве удобрения.

Жители Сахалина используют икру сельди для удобрения своих огородов

Происшествие произошло на берегу залива Анива, в районе дачного посёлка Нечаевка Корсаковского района. Сплошная полоса сельдяной икры, которую ранее косяки тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада отметали в прибрежных водах, тянется примерно на три километра вдоль берега, а толщина слоя в некоторых местах достигает 10-15 см.

Местные жители сгребают икру лопатами, грузят в машины и вывозят на свои огороды — икра будет использоваться в качестве удобрения. Ранее, 12 мая, на Сахалине выбросился на берег огромный косяк отнерестившейся сельди. Это произошло у посёлка Восточное Макаровского района. Руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын объяснил, почему это хорошо, а не плохо.

"Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — ещё одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди, и это никакая не трагедия!" — написал он в Facebook.

В качестве доказательства специалист привёл описание этого явления из книги известного русского учёного Петра Юльевича Шмидта "Морские промыслы острова Сахалин" 1905 года издания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сахалинские инициативы в рыбной отрасли как фундамент для развития прибрежных территорий
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Вахтёрша рассказала, как спасала детей от стрелка в казанской школе
Европа нуждается в тратящих миллионы туристах
Генпрокурор Чехии уходит в отставку из-за ссор с министром юстиции
Психиатры признали творчество Моргентштерна опасным для подростков
Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять?
Эдуард Бояков подписал новый контракт с МХАТ на пять лет
Волочкова рассказала об ужасах, происходивших в Большом театре
Теннисистку Малых уличили в обмане про избиение тренером
Россиян освободят от обязанности декларировать продажу квартиры
В Новосибирске состоялся конкурс по копанию могил на скорость
Популярное
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Общество
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Экспертное мнение
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Общество
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников