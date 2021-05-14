Жители Сахалина используют икру сельди для удобрения своих огородов

На берег острова Сахалин шторм выбросил огромное количество икры сельди. Местные жители вывозят икру с берега машинами, чтобы использовать в качестве удобрения.

Происшествие произошло на берегу залива Анива, в районе дачного посёлка Нечаевка Корсаковского района. Сплошная полоса сельдяной икры, которую ранее косяки тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада отметали в прибрежных водах, тянется примерно на три километра вдоль берега, а толщина слоя в некоторых местах достигает 10-15 см.

Местные жители сгребают икру лопатами, грузят в машины и вывозят на свои огороды — икра будет использоваться в качестве удобрения. Ранее, 12 мая, на Сахалине выбросился на берег огромный косяк отнерестившейся сельди. Это произошло у посёлка Восточное Макаровского района. Руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын объяснил, почему это хорошо, а не плохо.

"Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — ещё одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди, и это никакая не трагедия!" — написал он в Facebook.

В качестве доказательства специалист привёл описание этого явления из книги известного русского учёного Петра Юльевича Шмидта "Морские промыслы острова Сахалин" 1905 года издания.

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