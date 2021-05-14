Сахалинцы организовали сбор средств в помощь голодающей бабушке

Неравнодушные сахалинцы собирают средства на продукты и лекарства для одинокой бабушки, сообщает skr.su.

На бедственное положение пожилой женщины обратил внимание житель областного центра.

Он сообщил, что каждое утро встречал её на перекрёстке проспектов Мира и Победы. С 4 до 7 часов утра бабушка ждала, когда приедет машина с хлебом и её угостят свежей выпечкой.

Мужчина опубликовал в соцсетях пост с призывом помощь пенсионерке, на который тут же откликнулись сердобольные подписчики и организовали сбор денег для пенсионерки. Для бабушки будут закуплены необходимые продукты и медикаменты.

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