Неравнодушные сахалинцы собирают средства на продукты и лекарства для одинокой бабушки, сообщает skr.su.
На бедственное положение пожилой женщины обратил внимание житель областного центра.
Он сообщил, что каждое утро встречал её на перекрёстке проспектов Мира и Победы. С 4 до 7 часов утра бабушка ждала, когда приедет машина с хлебом и её угостят свежей выпечкой.
Мужчина опубликовал в соцсетях пост с призывом помощь пенсионерке, на который тут же откликнулись сердобольные подписчики и организовали сбор денег для пенсионерки. Для бабушки будут закуплены необходимые продукты и медикаменты.
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