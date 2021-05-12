К 2022 году медицину Петербурга переведут на цифровой формат

Медицинские учреждения Петербурга будут работать в цифровом формате уже к 2022 году.

В ближайшее время власти Северной столицы займутся цифровизацией больниц и поликлиник. Медучреждения планируется оснастить современным оборудованием, а медицинские карты пациентов будут переведены в электронный вид, сообщает информационное агентство "Невские новости".

"Реорганизация амбулаторного лечения и цифровизация являются главными задачами в области здравоохранения города в текущем году", заявил губернатор Александр Беглов в ходе ежегодного отчёта ЗакСу.

На модернизацию петербургских поликлиник в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет выделено около 4 миллиардов рублей.

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