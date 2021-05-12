Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти прокомментировали информацию о втором стрелке в казанской школе
Достойную пенсию можно обеспечить только за счёт собственных накоплений
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Black Lives Matter поддержали Палестину в конфликте с Израилем
31% россиян решили отказаться от летнего отпуска
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Xiaomi исключён из чёрного списка Пентагона
России придётся переходить на "зелёную" энергетику

Среди привитых от коронавируса в Уфе разыграют квартиру и модные смартфоны

Россия » Поволжье » Уфа

"Общественный фонд развития Уфы" запустил проект по вакцинации населения от COVID-19. Жители города, которые получат прививку с 14 мая по 20 июня, станут участниками розыгрыша квартиры и модных смартфонов, сообщает сайт акции "Здоровая Уфа".

Люди, которые посетят любой пункт вакцинации в Уфе, получат флаер с кодом. Купон затем необходимо зарегистрировать на сайте акции. Разыгрываться будет однокомнатная квартира и десять смартфонов.

РИА "Новости" уточняет, что квартира стоимостью не более 2,5 млн рублей находится в Демском районе Уфы. Цена "модного" смартфона составляет 70 тыс. рублей.

  • Минздрав Башкирии сообщает, что полный комплект вакцины от коронавируса в регионе получили более 200 тыс. человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус не отступает - репортаж «Вестей» из красной зоны covid-госпиталя в Уфе
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить
Достойную пенсию можно обеспечить только за счёт собственных накоплений
Среди привитых от коронавируса в Уфе разыграют квартиру и модные смартфоны
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Black Lives Matter поддержали Палестину в конфликте с Израилем
31% россиян решили отказаться от летнего отпуска
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Xiaomi исключён из чёрного списка Пентагона
России придётся переходить на "зелёную" энергетику
Популярное
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани

Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.

Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Как не допустить повторения боев на границе Киргизии и Таджикистана Игорь Буккер
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников