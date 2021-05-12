"Общественный фонд развития Уфы" запустил проект по вакцинации населения от COVID-19. Жители города, которые получат прививку с 14 мая по 20 июня, станут участниками розыгрыша квартиры и модных смартфонов, сообщает сайт акции "Здоровая Уфа".
Люди, которые посетят любой пункт вакцинации в Уфе, получат флаер с кодом. Купон затем необходимо зарегистрировать на сайте акции. Разыгрываться будет однокомнатная квартира и десять смартфонов.
РИА "Новости" уточняет, что квартира стоимостью не более 2,5 млн рублей находится в Демском районе Уфы. Цена "модного" смартфона составляет 70 тыс. рублей.
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