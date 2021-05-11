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Как у себя дома: по якутскому посёлку гуляет белый медведь

Россия » Дальний Восток » Якутск

Почти целый месяц жителей якутского посёлка Джебарики-Хая в страхе держит белый медведь, который бродит по окрестностям. Точнее, бродивший. Теперь он гуляет по улицам села.

Как у себя дома: по якутскому посёлку гуляет белый медведь

В соцсетях люди пишут, что хищник "очень наглый: заходит во дворы и ворует собачью еду" и даже "укладывается спать прямо под окнами".

После того как незваного гостя попробовали отогнать от жилого дома, он стал проявлять агрессию.

"Не знаем, что делать. Белый медведь — краснокнижное животное, его убивать нельзя. Но в нашем поселке нет инспекторов природоохраны. Дежурят только охотники с ружьями, чтобы, в случае чего хоть отпугнуть медведя. Ждем, когда власти решат, что с ним делать", — пишут жители Джебарики-Хая в интернете.

Как у себя дома: по якутскому посёлку гуляет белый медведь

Сахамин Афанасьев, министр экологии Якутии, распорядился белого медведя отловить и отправить республиканский зоопарк "Орто дойду".

"На поимку краснокнижного животного выехали охотоведы", — сообщили в пресс-службе республиканского Минэкологии .

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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