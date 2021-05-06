Москвичей просят не выходить на улицу

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ураганного ветра. Всех жителей столицы просят не выходить на улицу до 20.00.

"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома. Во время нахождения на улице призываем быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении коммунальных служб.

В Гидрометцентре объявили жёлтый уровень опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о сильном ветре действует до 21.00.