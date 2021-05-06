Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ураганного ветра. Всех жителей столицы просят не выходить на улицу до 20.00.
"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома. Во время нахождения на улице призываем быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении коммунальных служб.
В Гидрометцентре объявили жёлтый уровень опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о сильном ветре действует до 21.00.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.