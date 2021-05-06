В московских поликлиниках появится цифровой помощник

В ближайшие три года в Москве планируется реконструировать 137 поликлиник. Затем в программу будет включено ещё 200 медицинских учреждений. Об этом на своём You-Tube-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Поликлиники будут полностью модернизированы и оснащены современным медицинским оборудованием, отметил градоначальник. Также планируется построить 30 новых медучреждений. Во всех поликлиниках будут работать врачи всех специальностей.

Работу сотрудников призваны облегчить чат-боты. Пациент сможет до консультации со специалистом записать свои жалобы. Таким образом, врач получит подсказку искусственного интеллекта о предварительном диагнозе, о направлении на лабораторные исследования, о выписке электронного рецепта и так далее.

По словам Собянина, точность подсказок ИИ составляет 85%.

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