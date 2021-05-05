Украинский коллектор пытался выбить долг в Крыму и пропал без вести

Мужчина из украинского Житомира, который прибыл в Крым с задачей выбить долг за автокредит перед "Приватбанком", пропал без вести. Семья коллектора ведёт его поиски через соцсети.

Коллектор пытался запугать бывшего шахтёра с Донабсса, который проживает в Крыму, через соцсети. Должнику и его семье приходили оскорбительные фотографии. После того, как крымчанин отказался платить за кредит, коллектор решил отправиться на полуостров.

На второй день нахождения в Крыму коллектор перестал отвечать на звонки. Обзвон больниц и моргов полуострова не дал своего результата, сообщает "Территория новостей".

Провал украинских коллекторов в Крыму

В 2015 году похожая история произошла в Севастополе. Коллектор "Приватбанка" приехал на полуостров выбивать долги, но был силой доставлен на границу с Украиной. Оттуда мужчина был призван в армию и отправлен в зону боевых действий на Донбассе.