В городе Дагестанские Огни 29 апреля местными членами компартии был установлен бюст в честь Иосифа Сталина.
Реакция в социальных сетях оказалась настолько бурно-негативной, что уже через несколько дней — 3 мая — памятник пришлось демонтировать.
Как рассказал местным СМИ Руслан Луговой, член городского отделения КПРФ, официальное открытие памятника Сталину, установленного на улице, носящей его имя, планировалось провести 8 мая, в канун празднования Дня Победы.
Однако, буря в соцсетях этому помешала. Многие пользователи писали, что Сталин руководил депортацией сотен тысяч чеченцев, ингушей, балкарцев и представителей других коренных народов с Северного Кавказа в Среднюю Азию после того, как их обвинили в массовом сотрудничестве с немецкими войсками и саботаже.
Научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов назвал установку бюста "атакой на настроения преследуемых народов" и даже разместил об этом ролик на своем YouTube-канале:
В другом видеоролике, распространенном в социальных сетях, молодой человек, предположительно местный житель, сказал, что мемориал в честь Сталина "сеет раздор между братскими народами” и что городские власти "смутили нас перед всем миром”, разрешив это. Он извинился от имени дагестанцев за мемориал.
Мэр города Джалалутдин Алирзаев сообщил журналистам, что "коммунисты не смогли получить разрешение на строительство мемориала". Он также добавил, что они должны были проконсультироваться с жителями улицы, прежде чем принимать решение установить там бюст.
Глава местных коммунистов Махмуд Махмудов признал, что его коллеги "действовали слишком быстро” и "не имели всех необходимых документов”, но пообещал, что "Сталин вернется на автобусную остановку, как только все документы будут улажены":
"Если мы успеем к 9 мая, это будет хорошо. Если нет — бюст, предположительно, будет возвращен на прежнее место, как только мэрия получит все документы”, — сказал Махмудов.
К слову, согласно опросу Левада-центра*, проведенному в 2019 году, 70% россиян считают, что Сталин сыграл "положительную роль” в истории страны.
* имеет статус иноагента
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