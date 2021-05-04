В Дагестане установили и сразу снесли памятник Сталину

В городе Дагестанские Огни 29 апреля местными членами компартии был установлен бюст в честь Иосифа Сталина.

Реакция в социальных сетях оказалась настолько бурно-негативной, что уже через несколько дней — 3 мая — памятник пришлось демонтировать.

Как рассказал местным СМИ Руслан Луговой, член городского отделения КПРФ, официальное открытие памятника Сталину, установленного на улице, носящей его имя, планировалось провести 8 мая, в канун празднования Дня Победы.

Однако, буря в соцсетях этому помешала. Многие пользователи писали, что Сталин руководил депортацией сотен тысяч чеченцев, ингушей, балкарцев и представителей других коренных народов с Северного Кавказа в Среднюю Азию после того, как их обвинили в массовом сотрудничестве с немецкими войсками и саботаже.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов назвал установку бюста "атакой на настроения преследуемых народов" и даже разместил об этом ролик на своем YouTube-канале:

В Дагестане установили и сразу снесли памятник Сталину

В другом видеоролике, распространенном в социальных сетях, молодой человек, предположительно местный житель, сказал, что мемориал в честь Сталина "сеет раздор между братскими народами” и что городские власти "смутили нас перед всем миром”, разрешив это. Он извинился от имени дагестанцев за мемориал.

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Мэр города Джалалутдин Алирзаев сообщил журналистам, что "коммунисты не смогли получить разрешение на строительство мемориала". Он также добавил, что они должны были проконсультироваться с жителями улицы, прежде чем принимать решение установить там бюст.

Глава местных коммунистов Махмуд Махмудов признал, что его коллеги "действовали слишком быстро” и "не имели всех необходимых документов”, но пообещал, что "Сталин вернется на автобусную остановку, как только все документы будут улажены":

"Если мы успеем к 9 мая, это будет хорошо. Если нет — бюст, предположительно, будет возвращен на прежнее место, как только мэрия получит все документы”, — сказал Махмудов.

К слову, согласно опросу Левада-центра*, проведенному в 2019 году, 70% россиян считают, что Сталин сыграл "положительную роль” в истории страны.

* имеет статус иноагента

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