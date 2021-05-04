Экстремистам решили запретить избираться в депутаты Госдумы

Сейчас депутатами Госдумы законодательно запрещено избираться лишь тем, у кого имеется непогашенная судимость за преступление экстремистского характера.

В электронной базе данных Госдумы опубликован законопроект, предполагающий запрет избираться депутатами Госдумы лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Ограничение пассивного избирательного права предлагается дифференцировать в зависимости от статуса в организации.

"Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями", — указано в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут избираться в течение пяти лет. Рядовые участники и прочие причастные (в частности те, кто осуществлял финансовую поддержку организации) будут ограничены в этом праве на три года.

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