Стадион на Керамическом проезде благоустроят по просьбам жителей

Стадион на Керамическом проезде на севере Москвы благоустроят до конца 2021 года по просьбе жителей, сообщил председатель рабочей группы по ремонту стадиона, депутат муниципального округа Восточное Дегунино Олег Морозов.

Ранее на стадионе по адресу Керамический проезд, д. 61, корп. 3К занимались воспитанники Детской лиги американского футбола. Но объект давно не используется и находится в заброшенном состоянии.

"Совет депутатов отреагировал на просьбу жителей о ремонте стадиона. Мы начнем благоустройство в летний период и планируем завершить его до конца года. Здесь можно будет играть в футбол и баскетбол, заниматься другими видами спорта", — рассказал Морозов.

На территории площадью 1 гектар уложат новые асфальтобетонное и резиновое покрытия, искусственный газон. Также оборудуют легкоатлетические беговые дорожки, установят спортивное оборудование, скамейки и опоры освещения, высадят деревья и живую изгородь из кустарников. Выполнение работ — на контроле депутата.