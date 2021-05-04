Магия имени: в Ленобласти ликвидируют свалку "имени Навального"

Оригинальный способ заставить власти обратить внимание на несанкционированные свалки мусора придумали жители села Разметелево Всеволожского района Ленинградской области.

Как сообщают местные СМИ, на мешках с отходами, которые свозят на мусорный полигон "Северная Самарка" не только из близрасположенных деревень, но и из Петербурга, активисты написали фамилию Навального.

И это сработало.

Районные чиновники пообещали решить проблему, которая превратила местность в зону экологического бедствия, до 9 мая.

Как пишут СМИ Ленобласти, жители Всеволожского района много лет требуют закрыть полигон, который еще во времена СССР появился на территории как временный.

Как пояснил Эдуард Чирко, глава деревни Колтуши, "присвоение" свалке имени оппозиционного блогера — юмор местных жителей, отчаявшихся достучаться до чиновников.

"Юмор — это у нас национальное. Земля, судя по фото, имеет собственника, который за неё несёт ответственность. Его обяжут убрать и могут оштрафовать ещё за беспорядок. Частники многие творят что хотят, и ещё те, кто вывозят мусор из города к нам, валят, где им удобно", — сказал Чирко.

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