Президент России Владимир Путин подписал ряд законов

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 апреля, подписал ряд федеральных законов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон от 30.04.2021 № 107-ФЗ

Даёт право правительству в случае крайней необходимости использовать в целях национальной безопасности изобретения, полезные модели или промышленные образцы без согласия правообладателя, с уведомлением и выплатой ему соразмерной компенсации. Размер и порядок выплат утверждаются правительством.

Федеральный закон от 30.04.2021 № 104-ФЗ

Документ предусматривает объединение в один реестр (из ныне существующих двух) социально ориентированных некоммерческих организаций и НКО, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Единый реестр НКО формируется для повышения эффективности мер их господдержки и налогового стимулирования.

Законы, закрепляющие приоритет Конституции РФ

В соответствии с подписанными документами, не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, в Трудовом, Жилищном и Земельном кодексах РФ.

Отмена дня тишины перед выборами

Согласно закону, предвыборная агитация должна быть прекращена в 00.00 по местному времени первого дня голосования, если голосование идёт несколько дней.

Запрет иметь ВНЖ за рубежом для военных и госслужащих

Подписанный президентом пакет документов запрещает военнослужащим, государственным и муниципальным служащим, а также ряду других категорий лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за границей.

Субсидии юрлицам по СЗПК

Документ уточняет основания для получения субсидий из бюджетов всех уровней на долгосрочной основе для юридических лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Радиационный мониторинг в субъектах РФ

Субъекты РФ получили право на добровольное участие в осуществлении государственного экологического мониторинга радиационной обстановки на территории страны.

Ипотечные льготы для многодетных

Закон уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

Запрет изымать питомцев за долги

Домашних животных, определённых в законе об ответственном обращении с животными и не используемых в предпринимательской деятельности, запрещается изымать у владельцев за долги.

НДС при перепродаже бытовой техники

Закон устанавливает порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже купленной у физических лиц электронной и бытовой техники. Начнёт применяться с 1 января 2022 года.

Лесные участки для ведения рыбного хозяйства

Изменения в Лесном кодексе не касаются любительского рыболовства. Закон даёт возможность лицам, обладающим правом на вылов водных биоресурсов, использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства. На таких участках разрешается строить некапитальные строения.