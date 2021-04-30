Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 апреля, подписал ряд федеральных законов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Даёт право правительству в случае крайней необходимости использовать в целях национальной безопасности изобретения, полезные модели или промышленные образцы без согласия правообладателя, с уведомлением и выплатой ему соразмерной компенсации. Размер и порядок выплат утверждаются правительством.
Документ предусматривает объединение в один реестр (из ныне существующих двух) социально ориентированных некоммерческих организаций и НКО, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Единый реестр НКО формируется для повышения эффективности мер их господдержки и налогового стимулирования.
В соответствии с подписанными документами, не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, в Трудовом, Жилищном и Земельном кодексах РФ.
Согласно закону, предвыборная агитация должна быть прекращена в 00.00 по местному времени первого дня голосования, если голосование идёт несколько дней.
Подписанный президентом пакет документов запрещает военнослужащим, государственным и муниципальным служащим, а также ряду других категорий лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за границей.
Документ уточняет основания для получения субсидий из бюджетов всех уровней на долгосрочной основе для юридических лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Субъекты РФ получили право на добровольное участие в осуществлении государственного экологического мониторинга радиационной обстановки на территории страны.
Закон уточняет цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.
Домашних животных, определённых в законе об ответственном обращении с животными и не используемых в предпринимательской деятельности, запрещается изымать у владельцев за долги.
Закон устанавливает порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже купленной у физических лиц электронной и бытовой техники. Начнёт применяться с 1 января 2022 года.
Изменения в Лесном кодексе не касаются любительского рыболовства. Закон даёт возможность лицам, обладающим правом на вылов водных биоресурсов, использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства. На таких участках разрешается строить некапитальные строения.
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