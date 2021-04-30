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Саратовская пенсионерка отчитала Володина за враньё и воровство

Россия » Поволжье » Саратов

90-летняя Анна Александровна в Саратове встретила спикера Госдумы Вячеслава Володина и высказала ему всё, что думает о власти в России. Депутат внимательно выслушал пенсионерку и пообещал учесть её замечания.

Пенсионерка встретила Володина и высказала ему про проблемы страны

Анна Александровна отметила, что чиновники в России много воруют.

"Воруют миллиарды, миллиарды, ну как можно? Вот она Пенза, вот обыск — 500 миллионов! Ну это как? Там что кругом глухонемые?" — заявила пенсионерка.

"Убавь враньё"

Женщина после этого обратилась лично к Володину и призвала его меньше врать.

"По телевизору каждый день — Володин. Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавь ты враньё и всем скажи. Люди всё видят. Люди боятся говорить… Кто работает, их уволят", — сказала Анна Александровна.

"Скажи мне, умный мужик…"

Пенсионерка отметила, что считает позором ситуацию, когда "президент даёт 10 тысяч, чтобы ребёнка в школу собрать". Также Анна Александровна рассказала о своей ситуации — в банке у неё лежат "гробовые" под 3,5%, а инфляция составляет 5,8%.

"Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, вот ещё таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента?" — обратилась женщина к Володину.

"Воруют, врут и богу молятся"

Также Анну Александровну возмущает ситуация, когда богатая газом Россия не может газифицировать некоторые населённые пункты.

"Понимаешь, обидно-досадно. Такая огромная территория, такие богатства, и люди сидят — сколько там процентов — без газа, деревни исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать хочется!

Вот, смотри, вот что же получается? Значит вот в стране много лет: воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять?" — сказала Анна Александровна.

В конце разговора женщина пообещала при следующей встрече "дать палкой" Володину, если ситуация в стране не изменится.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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