Движение метро и наземного транспорта ограничат, готовясь к Параду

Сегодня вечером в центре Москвы будет ограничена работа нескольких станций метро в связи с репетицией Парада Победы.

С 19:00 и до фактического окончания мероприятия станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" — на пересадку. Возможно введение дополнительных ограничений на станциях "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Кроме того, ожидаются изменения и в движении наземного транспорта. Многие улицы в центре города окажутся перекрыты.

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