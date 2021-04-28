Сотрудникков скорой помощи в Подмосковье наградил глава области

Сотрудников подстанции скорой помощи в Красногорске поздравил глава Подмосковья Андрей Воробьев с их профессиональным праздником. Медикам он вручил ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Всего 16 наград, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"В последнее время, наверное, каждый человек понимает, насколько важна, сложна ваша работа. И мы прекрасно понимаем, что со своей стороны должны направлять на эту службу заметные ресурсы", — отметил Воробьев.

Сейчас на подстанции в тестовом режиме идет апробация нового проекта. Благодаря ему медики смогут получать кардиограммы пациентов прямо с места, где работает бригада скорой помощи. Результат ЭКГ будет поступать на пульт врача-кардиолога.

Также уже летом подстанции региона планируется перевести на

IP-телефонию. В случае если до муниципального оператора сложно дозвониться, звонок перенаправят в областную службу.

В 2021 году в области появилось 167 новых карет скорой помощи.