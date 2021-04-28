Террасы при кафе и ресторанах Петербурга смогут работать круглый год

Большинство депутатов Законодательного Собрания Петербурга одобрили законопроект, согласно которому владельцам кафе и ресторанов разрешено устанавливать павильоны для круглогодичного обслуживания посетителей.

Парламентарии считают, что данная мера позволит заведениям общественного питания компенсировать финансовые потери из-за пандемии коронавируса. Нестационарный торговый объект можно будет установить до 31 декабря 2023 года.

Павильоны разрешено выставлять только на том участке, который определён в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Также важно, чтобы он был расположен на смежном с помещениями кафе земельном участке.

Автор инициативы Денис Четырбок считает, что данная мера не приведёт к росту ларьков и киосков.

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