Малый бизнес сэкономит 810 млн рублей на аренде недвижимости

С 2013 года Москва предоставляет малому и среднему бизнесу, арендующему у неё помещения площадью до 300 квадратных метров или занятому в социально-значимых отраслях, льготные и минимальные ставки аренды. С начала 2021 года они позволили представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) сэкономить 810 миллионов рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первый квартал текущего года льготной и минимальной ставкой аренды городского имущества воспользовались более 400 предпринимателей. В общей сложности эта городская мера поддержки сейчас доступна для 965 индивидуальных предпринимателей и организаций, которые арендовали в прошлом году помещения у города, рассказал заммэра.

Список предпринимателей, осуществляющих социально значимые виды деятельности, утверждается по решению Межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства в случае подтверждения этого статуса, рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Льготная ставка предоставляется компаниям, которые осуществляют деятельность в области здравоохранения, ветеринарии и образования, торгуют товарами продовольственных групп, социального питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры, производства. Также она предусмотрена также тех, кто трудоустраивает инвалидов. Но с условием, что их число составляет не менее 50% от общего числа сотрудников, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Подать заявку на оформление минимальной или льготной ставки предприниматели могут онлайн — через сервис "Электронная приёмная" на портале mos. ru.