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Сегодня в Москве начинается подготовка войск к Параду Победы

Россия » Центр » Москва

На Красной площади сегодня состоится пешая тренировка экипажей боевых машин, которые пойдут путём их следования на Параде Победы для изучения маршрута, сообщает Министерство обороны РФ.

В связи с этим в 21:00 и до окончания мероприятия власти города перекрывают Охотный ряд, ул. Тверскую, а также участки ул. 1-ой Тверской-Ямской, Оружейного переулка, ул. Моховой, ул. Большой Никитской. Ночные тренировки перед парадом состоятся также 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция назначена на 7 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве могут разрешить после пандемии массовые мероприятия к 9 Мая, то есть увидеть парад, возможно, смогут все желающие лично.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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