Петербургским долгожителям к юбилею выплатят денежные премии

Долгожители Петербурга получат к юбилею денежные выплаты. Такое поручение дал сегодня губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Так, к 90-летию предусмотрена выплата в размере 15 тыс. рублей, к 95-летию — 20 тыс. рублей, к 100-летию — 25 тыс. рублей.

По данным Смольного, в городе проживает около 30 тыс. человек старше 90 лет. Возраст самого пожилого жителя Петербурга составляет 100 лет.

Беглов отметил, что в городе растёт число долгожителей, которых к юбилеям следует поддержать выплатами. Новая мера поддержки будет введена в ближайшее время.

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