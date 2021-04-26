В Москве появится улица имени Лужкова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об обращении к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением увековечить память Юрия Лужкова. Письмо с просьбой назвать одну из улиц столицы именем бывшего градоначальника подписали более 30 депутатов.

Хинштейн уточнил, что под письмом стоят подписи глав фракций "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", вице-спикера и других "не менее уважаемых коллег".

"При всей неоднозначности фигуры Лужкова — для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в "лихие 90-е", и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города", — написал Хинштейн в Telegram.

Депутат отметил, что решение не должно создавать проблем москвичам. Также руководству Москвы необходимо заручиться поддержкой жителей конкретного района.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. В декабре 2019 года политик ушёл из жизни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.